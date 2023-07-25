Maça sonradan girip bir gol atan Halil Dervişoğlu: Bu bize ders oldu

Süper Lig devi Galatasaray'la 3'üncü dönemine başlayan Halil Dervişoğlu, 2-2 biten Zalgiris maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU BİZE DERS OLDU"

Üzgün olduklarını belirten Dervişoğlu, "Üzgünüz. Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi. Yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız" dedi.

OYUNA GİRİP GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, maçın 78'inci dakikasında oyuna sonradan dahil olan Halil Dervişoğlu'nun kaydettiği şık golle mücadelede 2-1 öne geçmişti.