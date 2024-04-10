Spor

- Derya Arhan: "Mücadelemizin devamı gelecek"

İSTANBUL - A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Mücadelemizin devamı gelecek" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Derya Arhan, "Gerçekten zorlu bir müsabakaydı. Ama son dakikaya kadar takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalıştık. Sahadan da galibiyetle ayrıldık ve grubumuzda şuanda ikinci durumdayız. Bu bizim için de bir bayram hediyesi oldu. Buradan tüm taraftarlarımızın bayramını kutluyorum. Bundan sonra da mücadelemizin devamı gelecek. Takım arkadaşımız Selda ablanın rahatsızlanan annesine de geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum" diye konuştu.