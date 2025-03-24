Develigücü 6. sıraya geriledi

Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Develigücü haftayı maç yapmadan geçirirken 6.sıraya geriledi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Play-Off yarışı veren Develigücü, puan tablosunda 6. sıraya geriledi. Ligin 24. haftasını maç yapmadan geçen kırmızı siyahlılar, rakiplerinin puan topladığı haftada 6.sıraya geriledi.
Kilis Belediyespor'un deplasmanda Adaletgücü ile golsüz berabere kaldığı haftada Ceyhan Belediyespor'un 3-0'lık, Şehit Kamil Belediyespor'un 3-2'lik, Suvermez Kapadokya'nın 2-0'lık galibiyetinin bulunduğu haftayı maç yapmadan geçen Develigücü 46 puanda kaldı.
Grupta ilk 3 takım arasında yer almayı hedefleyen Develigücü, ligin 25.hafta maçında sahasında Hatay ekibi İnce Gençlikspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ
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