Üye Girişi
Develispor haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika

Develispor haftayı galibiyetle kapattı

16.02.2022 09:41
Develispor haftayı galibiyetle kapattı

Develispor, grup lideri Talasgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Develispor, grup lideri Talasgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor'da moraller yerinde. Ligin 11. haftasında sahasında oynadığı maçta lider Talasgücü Belediyespor'u mağlup eden kırmızı siyahlılar rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Develispor geride kalan 11. hafta sonunda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 18 puanla 4. sırada yer alıyor. Talasgücü Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin morali ile ligin 12. haftasında Pazar günü Kayseri derbisinde Kayseri Emar Grup ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Emar Grup maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılarda hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. - KAYSERİ

Develispor haftayı galibiyetle kapattı

YORUMLAR
500

Amatör Lig, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develispor haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Develispor haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement