Devon Hall Ameliyat Oldu

Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"12 Kasım Salı akşamı Bayern Münih ile oynadığımız maçta sol elinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Devon Hall, Altunizade Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'Geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz."