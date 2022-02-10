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Devre bitti koridor karıştı - Son Dakika

Devre bitti koridor karıştı

10.02.2022 22:24
Devre bitti koridor karıştı

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısının bitiminin ardından koridorda gerginlik yaşandı.

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısının bitiminin ardından koridorda gerginlik yaşandı. Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında sözlü tartışma oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ederken, ilk yarının bitmesiyle birlikte soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadı. Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ve sarı-kırmızılı oyuncular koşarak soyunma odasına doğru giderken, koridorda Halil ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı. Bu iki isim sözlü tartışmaya girerken, araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi. Yaşananların ardından Halil Akbunar, Hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL

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Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Devre bitti koridor karıştı - Son Dakika Spor


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