Devreyi 40-32 geride kapatan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 73-67 yendi

Devreyi 40-32 geride kapatan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 73-67 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 73-67 yendi. Devreyi 40-32 geride kapatan konuk ekip, üçüncü periyot sonunda 54-53 öne geçtiği maçtan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Furkan Keseratar, Metehan Alaçam, Yavuzhan Kürşat Aydın
Emlak Konut: Nehir Ulufer 8, Kunaiyi-Akpanah 4, Ceren Akpınar 9, Allen 10, Mavunga 20, Zeynep Çelik, Lelik 12, Penna 4
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Nelson-Ododa 16, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 9, Kuier 17, Şevval Akalan 6, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Elif Bayram 2, Hof 2
1. Periyot: 25-18
Devre: 40-32
3. Periyot: 53-54
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 73-67 yendi.
Kaynak: AA
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