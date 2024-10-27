Devriş Deniz: Bu ligde var olacağız

Spor

- Devriş Deniz: "Yavaş yavaş bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz"

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, Ümraniyespor maçında futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Bugünkü maç gösterdi ki çocuklar artık tepki vermeye başladı. Yavaş yavaş biz de bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk olduğu Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İyi mücadele ettiklerine değinen Deniz, "Çocukların mücadelesinden memnunuz. Sonuç olarak bireysel hatalar yaptık ve bunun sonucunda mağlup olduk. Bugünkü maç gösterdi ki çocuklar artık tepki vermeye başladı. Yavaş yavaş biz de bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Mücadeleden memnunuz ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerden dolayı memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

Derviş Deniz, kötü gidişatta oyuncuların motivasyonunu sağlamalarıyla ilgili sorulan soruya ise, "Yeni bir başkanımız var, heyecanlı. Ekonomik anlamda bir şeyler yapmak istiyor. Oyuncularımızın akitlerini yerine getirmeye çalışıyor. Bunlar da olduktan sonra inşallah güzel şeyler olacak" diye cevap verdi.