Dimata: Tarihe Geçeceğiz - Son Dakika
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Spor

Dimata: Tarihe Geçeceğiz

28.05.2025 11:11
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Samsunspor'un golcüsü Dimata, takım uyumunun başarının sırrı olduğunu vurguladı.

Reeder Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, "Sadece kulüp tarihinde değil, Süper Lig tarihinde takım olarak göstermiş olduğumuz başarı yer alacak. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutlu oluyorum." dedi.

Dimata, AA muhabirine, Samsunspor'un bu sezonki başarısının sırrının tam olarak takım olmaktan geçtiğini vurguladı.

Samsunspor'un takım olmayı gerçek anlamda başardığını dile getiren Dimata, şöyle konuştu:

"Futbolcu arkadaşlarımla inanılmaz bir dürüstlükle aramızda sürdürdüğümüz ilişki var. İnanılmaz arkadaşlık ortamı var. Hatta kulübün dışında da buluşup birlikte bol vakit geçiriyoruz. Sezon başında transfer yasağı nedeniyle kulübümüz transfer yapamamıştı. Açıkçası bu transfer yasağı futbolcular olarak birbirimizi daha iyi tanımamızı sağladı, bize güç verdi. Biz birbirimize daha çok kenetlendik. Sahaya çıktığımızda birbirimiz için savaşıyoruz. Zaten birbirimiz için de savaştığımız için başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu başarı tek bir oyuncunun gösterdiği performansla ilgili değil, herkesin katmış olduğu katkı ile gerçekleşen bir durumdur. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz, sadece gol atan kişi değil, o gole kadar herkesin bir katkısı var. Bizim güçlü olduğumuz yanımız bu diyebilirim."

Son haftalarda artan performansını da değerlendiren Dimata, teknik direktör Thomas Reis ve diğer oyuncuların kendisine öz güven kazandırdığını kaydetti.

Dimata, "Açıkçası daha fazla süre almaya ve daha fazla oynamaya ihtiyacım vardı. Takım için önemli olduğumu bana teknik direktörümüz ve futbolcu arkadaşlarım hissettirdi. Beni her zaman motive ettiler. Aynı zamanda taraftarlarımızın bana desteği de çok önemliydi. Kulübün tarihinde böyle bir başarı ile anılmak benim için çok önemli. Sahaya çıktığımda ben de kendimi böyle motive ediyorum. Sadece kulüp tarihinde değil, Süper Lig tarihinde takım olarak göstermiş olduğumuz başarı yer alacak. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutlu oluyorum. Sahaya çıkan tüm arkadaşlarımız da eminim aynı istek ve arzu ile sahaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Türklerin futbola olan tutkusuna bayıldım"

Süper Lig'de çok önemli futbolcuların forma giydiğine dikkat çeken Dimata, "Bunların sadece birkaç tanesi Mario Balotelli, Morata, Oshimen, Dzeko gibi çok önemli oyuncular. Açıkçası Süper Lig'e gelmeden önce böyle oyuncular geleceğini bekliyordum. Ama kendi gözlerinizle bu oyuncuları görmek gelmeden önceki hissiyatınızla çok farklı olabiliyor. Türklerin futbola olan tutkusuna bayıldım, burada olduğum için de çok çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun geri kalan bölümünde unutamadığı maçın Bodrum FK ile deplasmanda oynadıkları ve 2-1 kazandıkları karşılaşma olduğunu aktaran Dimata, "Takım olarak düşüşe geçtiğimiz bir dönemde toparlanmamız ve puan olarak konumumuzu korumak için çok kritik bir karşılaşmaydı. Çok zor dönemden geçiriyorduk. Sonucunda galip geldiğimiz karşılaşma oldu. Takım olarak hem bedenimizi hem ruhumuzu orada bıraktık, kesinlikle unutamayacağım bir maç olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Samsunspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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