Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçından notlar

20.07.2022 21:00
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi.

Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen seneden 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendiren Portekizli teknik adam, yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü.

67 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon kiralık olarak Bursaspor'da forma giyen ve kamp döneminde etkili performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'i de ilk 11'de oynattı.

Jorge Jesus, Dinamo Kiev karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Willian Arao ve İsmail Yüksek'e şans veren tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'yi oynattı. Jesus, hücum hattında ise Enner Valencia ile Joshua King'i tercih etti.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Marcel Tisserand, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Kulübede 3 yeni transfer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik adam Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti.

Türk seyircilerden önemli destek

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada, Türk seyirciler sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı.

Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi.

Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı.

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.

Ali Koç ve yönetim kurulu takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticileri, Dinamo Kiev maçında takımı yalnız bırakmadı.

Ali Koç ile yöneticilerden Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Bayazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç ve Selahattin Baki maçı tribünde takip etti.

Ukrayna milli marşı okundu

Maçtan önce yapılan seremonide UEFA'dan alınan izinle Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasının seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

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Kaynak: AA

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