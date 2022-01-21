Diyarbekirspor'da savunmaya takviye

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, ara transferde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Şerif Doğan transfer edildi.

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, Mardin doğumlu olan ve kariyerinde Amedspor, Kırşehir Belediyespor ve Şanlıurfaspor gibi takımlarda oynayan Şerif Doğan'la anlaştıklarını, bazı mevkilere daha takviye yapmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. İlgin, "Tuzlaspor'dan eski oyuncumuz İbrahim Has ve Vanspor'dan sol kanat oyuncusu Kerem Hakan Vapurluoğlu ile daha öne anlaşmıştık. Şerif Doğan kardeşimizle anlaşarak savunmanın sağ tarafını güçlendirdik. Bazı mevkilere daha nokta transferler yapacağız. Alternatifli bir kadro oluşturacağız. Ara transferin sona ereceği 8 Şubat'ta sona ereceği bu süreci iyi değerlendireceğiz" dedi.

Hedef Bodrum'dan puanla dönmek

Geçen hafta Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi başlayan Diyarbekirspor, Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden Bodrumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bodrum Atatürk Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak karşılaşmayı Van bölgesinden hakem Bayram Başkan yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde Diyarbekirspor'un 25 ve Bodrumspor'un da 34 puanı bulunuyor. - DİYARBAKIR