Diyarbekirspor galibiyle rahat nefes aldı - Son Dakika
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Diyarbekirspor galibiyle rahat nefes aldı

18.04.2022 15:51
Diyarbekirspor galibiyle rahat nefes aldı

Kahramanmaraşspor'u 3-0 yenerek 2. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalma yolunda önemli bir adım atan Diyarbekirspor'da kent bileşenleri ve taraftar gruplarının bütünleşerek tribünde destek vermesi camiada memnuniyetle karşılandı.

Kahramanmaraş spor'u 3-0 yenerek 2. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalma yolunda önemli bir adım atan Diyarbekirspor'da kent bileşenleri ve taraftar gruplarının bütünleşerek tribünde destek vermesi camiada memnuniyetle karşılandı.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla ligde kalma yolunda son 3 hafta öncesinde 7 puanlık avantaj yakalayan Diyarbekirspor'da galibiyetler kadar tribünlerde oluşan birlik ve beraberlik tablosu da camiayı sevindirdi. Son olarak Kahramanmaraşspor maçında 10 bine yakın taraftar tribüne gelerek takımın yanında olduğunu ortaya koyarken, sivil toplum örgütleri ve spor taban birliklerinin desteği de dikkat çekti.

Önemli bir galibiyete imza atan teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Başkan Turan İlgin, kentte oluşan sinerjinin de anlamlı olduğunu kaydetti. Başkan İlgin, "Tribünlerde çok güzel bir atmosfer oluştu. Birlik ve beraberlik havası başarıyı getirdi. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özlenen bu görüntülerin devam etmesini diliyoruz. Diyarbakır'ın bu güzelliklere ihtiyacı var" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor galibiyle rahat nefes aldı

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Kahramanmaraşspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbekirspor galibiyle rahat nefes aldı - Son Dakika


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