Doğada Kano Keyfi

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda sporcular, kano etkinliğinde keyifli zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa Tepesi'nin eteklerinde yer alan, 20'den fazla buzul gölüne ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Spor ile turizmi birleştirmek, kent turizmine katkı sağlamak amacıyla 2 bin 720 rakımdaki Küçük Göl'de yapılan etkinliğe, üç antrenör ve Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer katıldı.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğindeki etkinliğe katılanlar, gölde kanoyla doğanın keyfini çıkardı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osman Yılmazer, Gümüşhane'nin dışa açılan penceresinin doğa harikası Artabel Gölleri olduğuna işaret etti.

Gölün temizliğine dikkati çeken Yılmazer, "Turizm ve sporu birleştirerek Gümüşhane'mizin tanıtımına katkı sunmak istedik." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan yüzme antrenörü Mehmet Safa Ekicioğlu ise şunları kaydetti:

"Kanonun ağırlığıyla birlikte Artabel Gölleri'ne çıkmakta biraz zorlandık. Yorulduk ama böyle bir ortama geldiğimizde gayet güzel bir şekilde kano etkinliğimizi yaparak tüm yorgunluğumuzu attık."