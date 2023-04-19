Sezon başında Beşiktaş'a kiralık gelen, Manchesster United'dan aldığı teklif sonrası devre arasında İngiliz devinin yolunu tutan Wout Weghorst'un macerası umduğu gibi geçmedi. Tuttomercato, Manchester United'ın Weghorst'un bonservisini almayacağını ve Hollandalı golcünün tapusuyla birlikte Burnley'den Beşiktaş'a geri döneceğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın sezonun bitmesiyle hamlesini yapacağı ifade edildi.
Daily Mail de, Weghorst'un bonservisiyle Beşiktaş'a gideceğini yazdı. Siyah-Beyazlılar'da hikayesi yarım kalan Hollandalı futbolcunun, yükselişe geçtiği yerde yeniden mutlu olacağı belirtildi.
Siyah-Beyazlılar önümüzdeki sezon Jackson Muleka ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar dışında net bir santrfor yok. Weghorst'un Beşiktaş'a dönmesi halinde forvet hattı olağanüstü bir kaliteye kavuşacak.
Son Dakika › Spor › Dönüp bakmadan gittiği yerden jet hızıyla geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattına önemli takviye - Son Dakika