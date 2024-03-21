Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan\'ı Yendi

Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yabancı hakem uygulamasını savundu

Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu. Ilıcalı, Hull City'in hedefinin sadece Premier Lig değil, Avrupa kupalarında da İngiltere'yi temsil etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Ilıcalı yabancı hakem uygulamasının tansiyonu düşüreceğini ve Türk futbolunun içinde bulunduğu çıkmazın başka bir boyuta geçeceğini ifade etti.