Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu

Dries Mertens, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

TARİHE GEÇTİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'i konuk ettiği maçta gol atan Dries Mertens tarihe geçti. Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.