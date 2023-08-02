Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu

Dries Mertens, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'i konuk ettiği maçta gol atan Dries Mertens tarihe geçti. Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.
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