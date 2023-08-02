Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu - Son Dakika
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Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu

02.08.2023 23:35

Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Galatasaray formasıyla Zalgiris maçında attığı golle Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu unvanını elde etti. Daha önce bu rekor Gheorghe Hagi'ye aitti.

Dries Mertens, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

TARİHE GEÇTİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'i konuk ettiği maçta gol atan Dries Mertens tarihe geçti. Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu

HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.

  • Mertens - 36 yaş, 88 gün
  • Hagi - 36 yaş, 32 gün
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Dries Mertens, George Hagi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu - Son Dakika
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