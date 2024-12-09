Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı - Son Dakika
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Spor

Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı

Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı

Salah ile sezon sonunda yollarını ayırmasını kesin gözüyle bakan Liverpool, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a göz dikti. İtalyan ekibinin kapıyı en az 80 milyon eurodan açacağı belirtilirken, İngiliz ekibinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

09.12.2024 23:33
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Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor. Kenan için son olarak İngiliz ekibi Liverpool devreye girdi.

SALAH'IN YERİNE DÜŞÜNÜYORLAR

Calcio Mercato'nun haberine göre; Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erebilecek olan Salah'ın yerine genç yıldızı ideal bir profil olarak görüyor. Zebraların 10 numarası için "akıl almaz bir teklif" gerektiği çünkü İtalyan kulübü gelecekte takımı onun etrafında şekillendirmeyi planladığı aktarıldı.

80 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Ayrıca Çizme devinin 80 milyon euroluk bir teklif karşılığında ikna olabileceğinin altı çizilirken, Liverpool'un bu planı hayata geçirmeyi arzuladığı öne sürüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde başka bir Premier Lig takımı Manchester United'ın milli yıldıza talip olduğu iddia edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan devinin 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan Yıldız, 20 maçta forma giydi. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Ne gerek Var Vasıfsız A milli takımı bozuntusu 1 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bizdeki futbol profesörleri (!) Bu çocuktan futbolcu olmaz, balon diyorlardı, belki utanırlar şimdi. Gerçi yine bir kulp bulurlar. 5 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Juve daha büyük ama siz bilirsiniz. 1 1 Yanıtla
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