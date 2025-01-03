Dünya devi Osimhen\'i Galatasaray\'dan koparacak formülü buldu

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Manchester United'ın Nijeryalı oyuncu için Rasford'u gözden çıkardığı belirtildi.

Teknik direktör Amorim hücumda bir türlü istenilen oyunu oynayamayan Manchester için Osimhen'i çare olarak görüyor. The Sun'ın haberine göre İngiliz devi, Osimhen-Rashford takasını devreye sokabilir. 62 milyon Sterlin serbest kalma bedeli olan Osimhen'i Manchester United, Ocak ayında kadrosuna katabilir.

NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte de Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istiyor. Rashford'un, Napoli seçeneğine oldukça sıcak baktığı ancak Osimhen'in kararının ise henüz netleşmediği iddia edildi.