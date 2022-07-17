Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda bugün kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorisinde milli eskrimciler piste çıktı.
Milli eskrimciler bugünkü mücadelelerde ana tablo şansı elde edemedi. Kadınlar kılıç kategorisinde Nil Güngör 74'üncü, Iryna Shchukla 78'inci, Pınar Miray Şişik 105'inci, erkekler flörede Martino Minuto ise 87'nci sırada organizasyonu tamamladı.
Şampiyonada yarın milli eskrimci Enver Yıldırım TSİ 11.30'da Büyük Britanyalı sporcu William Deary ile ana tabloda mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika