Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire 'de gerçekleştirilen organizasyonda bugün kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorisinde milli eskrimciler piste çıktı.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika

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