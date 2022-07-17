Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Eskrim Şampiyonası

17.07.2022 17:51
Dünya Eskrim Şampiyonası

Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları sona erdi.

Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda bugün kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorisinde milli eskrimciler piste çıktı.

Milli eskrimciler bugünkü mücadelelerde ana tablo şansı elde edemedi. Kadınlar kılıç kategorisinde Nil Güngör 74'üncü, Iryna Shchukla 78'inci, Pınar Miray Şişik 105'inci, erkekler flörede Martino Minuto ise 87'nci sırada organizasyonu tamamladı.

Şampiyonada yarın milli eskrimci Enver Yıldırım TSİ 11.30'da Büyük Britanyalı sporcu William Deary ile ana tabloda mücadele edecek.

YORUMLAR
500
Mısır: Arap ulusal güvenliğini koruma konusunda taviz yok Mısır: Arap ulusal güvenliğini koruma konusunda taviz yok Dünya Eskrim Şampiyonası Dünya Eskrim Şampiyonası
Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 17:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Eskrim Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement