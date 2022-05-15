Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

15.05.2022 16:37
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 63 kilo son 16 tur maçında milli sporcu Gizem Özer, Yunan rakibi Olga Pavlina Papadatou'ya yenilerek elendi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 63 kilo son 16 tur maçında milli sporcu Gizem Özer, Yunan rakibi Olga Pavlina Papadatou'ya yenilerek elendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ilk maçında Moğolistan'dan Shinetsetseg Uranbileg'i eleyen Gizem, son 16 turunda Papadatou ile karşılaştı.

Müsabakaya tutuk başlayan Gizem Özer, ilk raundu 3-2 geride kapattı. Rakibinin ataklarına karşılık veremeyen milli boksör, ikinci raundu da 5-0 kaybetti. Son rauntta maçı çevirmek için büyük bir mücadele sergileyen Gizem, bunu gerçekleştiremedi ve maçı 5-0 kaybetti.

Bu sonuçla Gizem, Dünya Şampiyonası'na veda etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Milli Sporcu, Türkiye, Yunan, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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