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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

20.05.2022 20:36
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü milli boksör Şennur Demir, +81 kiloda final maçına çıktı.

İlk turda Kazak Lazzat Kungeibayeva'yı, çeyrek finalde de Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro'yu, yarı finalde ise Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı eleyen milli boksör, finalde Faslı Khaija Mardi ile karşılaştı.

Maça iki boksör de birbirini tartarak başlarken dengeli geçen ilk raundu Faslı Mardi 3-2 aldı. İkinci raunda iyi başlayan ve rakibini yere indiren Şennur, hakemin saymasını sağladı. Bu bölümü 4-1 alan milli boksör, genel skorda 2-1 üstünlük kurdu.

Dengeli geçen ve büyük bir mücadelenin gösterildiği son raundu 4-1 alan Şennur Demir, maçı da 4-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu.

Şennur Demir, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 5. şampiyonluğu getirdi.

Bakan Kasapoğlu, millilerin yanında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı salonda izledi.

Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, milli boksörleri heyecanla destekledi.

Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve şampiyonada mücadele eden milli boksörler eşlik etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müsabaka aralarında düzenlenen törenlerde de milli sporculara madalyalarını takdim etti.

YORUMLAR
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Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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