Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın final maçları yarın yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın final maçları yarın yapılacak

17.05.2022 13:55
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın final maçları yarın yapılacak

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın yarı final maçları oynanacak.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın yarı final maçları oynanacak.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada gündüz seansında 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilolar ringe çıkacak. Akşam seansında ise 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda finalistler belli olacak.

Türkiye'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Türkiye'nin 7 madalyası garanti

Ay-yıldızlı 7 boksör, Dünya Şampiyonası'nı madalyayla kapatmayı garantiledi.

Yarı finale yükselen milli sporcular Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, en kötü bronz madalya alarak organizasyonu tamamlayacak.

Yarı final eşleşmeleri

48 kilo:

Ayşe Çağırır (Türkiye)-Aldana Florencia Lopez (Arjantin)

Sevda Yuliyanova Asenova (Bulgaristan)-Alua Balkibekova (Kazakistan)

50 kilo:

Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)-Laura Fuertes Fernandez (İspanya)

Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)-Aziza Yokubova (Özbekistan)

52 kilo:

Zhaina Shekerbekova (Kazakistan)-Jutamas Jitpong (Tayland)

Caroline de Almeida (Brezilya)-Zareen Nikhat (Hindistan)

54 kilo:

Lacramioara Perijoc (Romanya)-Dina Zholaman (Kazakistan)

Preedakamon Tintabthai (Tayland)-Hatice Akbaş (Türkiye)

57 kilo:

Karina Ibragimova (Kazakistan)-Yu-Ting Lin (Tayvan)

Irma Testa (İtalya)-Manisha (Hindistan)

60 kilo:

Alessia Mesiano (İtalya)-Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)

Donjeta Sadiku (Kosova)-Rashida Shakilya Ellis (ABD)

63 kilo:

Amy Sara Broadhurst (İrlanda Cumhuriyeti)-Parveen (Hindistan)

Imane Khelif (Cezayir), Chelsey Heijnen (Hollanda)

66 kilo:

Charlie Cavanagh (Kanada)-Ichrak Chaib (Cezayir)

Busenaz Sürmeneli (Türkiye)-Janjaem Suwannapheng (Tayland)

70 kilo:

Sema Çalışkan (Türkiye)-Lisa Edel O'Rourke (İrlanda Cumhuriyeti)

Valentina Khalzova (Kazakistan)-Alcinda Helena Panguane (Mozambik)

75 kilo:

Tammara Thibeault (Kanada)-Rady Adosinda Gramane (Mozambik)

Atheyna Bylon (Panama)-Davina Myrha Michel (Fransa)

81 kilo:

Elif Güneri (Türkiye)-Gabriele Stonkute (Litvanya)

Jessica Bagley (Avustralya)-Oliwia Toborek (Polonya)

+81 kilo:

Şennur Demir (Türkiye)-Lidia Maria Fidura (Polonya)

Khaija Mardi (Fas)-Mokhira Abdullaeva (Özbekistan)

Beş milli boksör elendi

Şampiyonada 12 sıkletle temsil edilen Türkiye'den 5 boksör yoluna devam edemedi.

52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız ile 63 kiloda Gizem Özer ve 75 kiloda Büşra Işıldar, madalya alamadan şampiyonayı kapattı.

YORUMLAR
500
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın final maçları yarın yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu
13:28 DEVA'dan OHAL KHK'si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek
13:28 Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi
13:24 Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz
13:15 Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
13:10 İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
13:06 Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli
12:57 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet operasyonu" açıklaması: Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış ne olduğunu bilmiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 13:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın final maçları yarın yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement