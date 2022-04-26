Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

26.04.2022 22:37
Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü gününde Çekya'ya 9-7 mağlup olurken Macaristan'ı ise 6-3 yenmeyi başardı.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü gününde Çekya'ya 9-7 mağlup olurken Macaristan'ı ise 6-3 yenmeyi başardı.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada beşinci maçını Çekya'ya karşı oynayan milliler rakibine 9-7 yenilirken, altıncı maçında ise Macaristan'ı 6-3 yendi ve organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak.

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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

Macaristan, İsviçre, Türkiye, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası - Son Dakika


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