Dünya Kupası finaline damga vuran çıplak taraftarlar Katar'dan kaçtı! - Son Dakika
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Dünya Kupası finaline damga vuran çıplak taraftarlar Katar'dan kaçtı!

21.12.2022 11:31

Dünya Kupası finalinde oynanan Arjantin-Fransa karşılaşmasında üstlerini çıkartarak çırılçıplak şekilde sevinen iki Arjantinli kadın taraftar, tutuklanmaktan kurtulup Katardan kaçmayı başardılar. Kaçtıkları anları sosyal medyadan paylaşan taraftarlar, "Katar'dan kaçtım ve Avrupa Birliği'nde bir mülteciyim" dedi.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Her açıdan heyecan verici finale çırılçıplak şekilde sevinen iki Arjantinli kadın taraftar damgasını vurmuştu. Katar'ın katı kurallarından haberdar olan kadın taraftarlar tutuklanmamak için çareyi ülkeden kaçmakta buldular.

KAÇTIKLARI ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Katar'daki yasalar nedeniyle tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalan Arjantinli taraftarlar, üstlerini çıkardıkları için stat dışına atıldılar. Sosyal medyada viral hale gelen görüntü sonrası paylaşım yapan Arjantinli taraftar, "Katar'dan kaçtım ve Avrupa Birliği'nde bir mülteciyim" ifadelerini kullandı. Üstsüz şekilde kutlama yapan diğer taraftar da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Katar'dan kaçarak Avrupa'ya ulaştığını açıkladı.

Tutuklanmaktan kurtuldular! Dünya Kupası finaline damga vuran çıplak taraftarlar Katar'dan kaçmayı başardı

KATAR KURALLARI BELİRLEMİŞTİ

Dünya Kupası'ndan önce, Katar'a gelen ziyaretçiler için kıyafet kuralları belirlenmişti. Göbek ve omuzların kapalı olması, etek, elbise ve pantolonların da diz hizasında olması tavsiye edildi. Dar giysiler ve göğüs dekoltesi ise önerilmedi. Kurallara uymayan taraftarların ise maçlardan atıldığı ve tutuklanarak göz altına alındığı biliniyor.

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