Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin ulaştı. Fransa ile oynanan final maçını Arjantin'de çeşitli yerlere kurulan dev ekranlarda binlerce taraftar izlerken maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşandı.

SEVİNÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı. Yaşanan sevinç havadan görüntülendi.

36 YILLIK HASRET BİTTİ

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.