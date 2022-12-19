Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması - Son Dakika
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Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması

19.12.2022 15:21

Dünya Kupası'nda Fransa'yı mağlup eden Arjantin, 36 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Tarihi zaferin ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te benzeri az görülür bir mutluluk yaşandı. Şehir meydanında toplanan insanların kutlama yaparken havadan çekilen görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin ulaştı. Fransa ile oynanan final maçını Arjantin'de çeşitli yerlere kurulan dev ekranlarda binlerce taraftar izlerken maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşandı.

SEVİNÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı. Yaşanan sevinç havadan görüntülendi.

Dünya Kupası, Arjantin'e çok yakıştı! Tarih kitaplarında yerini alacak şampiyonluk kutlaması
Dünya Kupası, Arjantin'e çok yakıştı! Tarih kitaplarında yerini alacak şampiyonluk kutlaması

36 YILLIK HASRET BİTTİ

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.

Dünya Kupası, Arjantin'e çok yakıştı! Tarih kitaplarında yerini alacak şampiyonluk kutlaması
Dünya Kupası, Arjantin'e çok yakıştı! Tarih kitaplarında yerini alacak şampiyonluk kutlaması
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Buenos Aires, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması - Son Dakika
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