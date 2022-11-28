Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da Andre Onana krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, Katar'ı terk etti.
Antrenmanda hocası Song'la tartışan Onana, Sırbistan maçından önce kadro dışı bırakıldı. Onana, Sırbistan maçı oynanırken Katar'ı terk etti.
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, ikilinin arasını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uygulanacak yaptırım merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti - Son Dakika