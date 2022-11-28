Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti

28.11.2022 17:03

Dünya Kupası G Grubu maçında Sırbistan'la 3-3 berabere kalan Kamerun, maç sırasında yaşanan olayla sarsıldı. Teknik Direktör Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, takımı maçtayken Katar'daki kamptan ayrıldı.

Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da Andre Onana krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, Katar'ı terk etti.

TAKIMI MAÇTAYKEN AYRILDI

Antrenmanda hocası Song'la tartışan Onana, Sırbistan maçından önce kadro dışı bırakıldı. Onana, Sırbistan maçı oynanırken Katar'ı terk etti.

Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti

ARALARINI BULAMADI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, ikilinin arasını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uygulanacak yaptırım merak konusu oldu.

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Gol düellosunu kazanan Gana Gol düellosunu kazanan Gana 2022 FIFA Dünya Kupası: Güney Kore - Gana 2022 FIFA Dünya Kupası: Güney Kore - Gana

Rigobert Song, Kamerun, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti - Son Dakika
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