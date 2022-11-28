Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti

Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

İttifak ortağı Mustafa Destici, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tahminini paylaştı

İşte asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan 3 farklı zam senaryosu

Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da Andre Onana krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, Katar'ı terk etti.

TAKIMI MAÇTAYKEN AYRILDI

Antrenmanda hocası Song'la tartışan Onana, Sırbistan maçından önce kadro dışı bırakıldı. Onana, Sırbistan maçı oynanırken Katar'ı terk etti.

ARALARINI BULAMADI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, ikilinin arasını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uygulanacak yaptırım merak konusu oldu.