Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Katar Emiri'nin giydirdiği kıyafetle kupa kaldırmıştı! Altından çok derin bir anlam çıktı

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Katar'da oynanan ve Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe, ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıkıyor. Türkiye Kupası 5. Eleme turunda karşı karşıya gelecek iki takımın maçı saat 21.00'de başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Arda Güler, Joao Pedro, Alioski, ve Altay'ın forma giymesi beklenmiyor. Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.

Muhtemel ilk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Szalai, Gustavo, Osayi, Arao, Rossi, Mert Hakan, İrfan Can, King, Serdar

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim