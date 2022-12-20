Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler - Son Dakika
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Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler

20.12.2022 08:48

Dünya Kupası sebebiyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe ilk resmi karşılaşmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkıyor. İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde, rakibini eleyerek son 16'ya kalmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Arda Güler, Joao Pedro, Alioski ve Altay'ın sahaya çıkması beklenmiyor.

Katar'da oynanan ve Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe, ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıkıyor. Türkiye Kupası 5. Eleme turunda karşı karşıya gelecek iki takımın maçı saat 21.00'de başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Arda Güler, Joao Pedro, Alioski, ve Altay'ın forma giymesi beklenmiyor. Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.

Muhtemel ilk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfancan Eğribayat, Ferdi, Szalai, Gustavo, Osayi, Arao, Rossi, Mert Hakan, İrfan Can, King, Serdar

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim

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Son Dakika Spor Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler - Son Dakika
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