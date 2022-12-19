Messi'den tarihe geçen paylaşım! Kupalı fotoğraflarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Messi'den tarihe geçen paylaşım! Kupalı fotoğraflarına beğeni yağdı

19.12.2022 17:35

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraflar 43 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en fazla beğeni alan spor paylaşımı oldu.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada tarihe geçti.

43 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Arjantin Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lionel Messi, sosyal medyada da destan yazdı. Arjantinli yıldızın kupalı paylaşımı, 43 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.

36 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçı Arjantin seri penaltı atışlarında kazanarak, Dünya Kupası'nda tarih yazdı.

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Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'den tarihe geçen paylaşım! Kupalı fotoğraflarına beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'den tarihe geçen paylaşım! Kupalı fotoğraflarına beğeni yağdı - Son Dakika
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