Messi'den tarihe geçen paylaşım! Kupalı fotoğraflarına beğeni yağdı

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada tarihe geçti.
Arjantin Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lionel Messi, sosyal medyada da destan yazdı. Arjantinli yıldızın kupalı paylaşımı, 43 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.
Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçı Arjantin seri penaltı atışlarında kazanarak, Dünya Kupası'nda tarih yazdı.
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