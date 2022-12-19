Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin oldu. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten unutulmaz finalde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Tangocular, tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.
Rekorlarıyla turnuvaya damga vuran Lionel Messi, kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'nda son kez oynadığını söyleyen Messi, finalin ardından ise milli formayı henüz bırakmadığını ifade etti.
Duygularını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da duyuran Messi, "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve ayrıca bize inananlara çok teşekkür ederim" diye yazdı.
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