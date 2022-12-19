Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki... - Son Dakika
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Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki...

19.12.2022 02:51
Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki...

Lionel Messi, Arjantin forması ile yaşadığı 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından duygularını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin oldu. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten unutulmaz finalde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Tangocular, tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.

MESSI EKSŞK PARÇAYI TAMAMLADI

Rekorlarıyla turnuvaya damga vuran Lionel Messi, kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'nda son kez oynadığını söyleyen Messi, finalin ardından ise milli formayı henüz bırakmadığını ifade etti.

"O KADAR ÇOK HAYAL ETTİM Kİ..."

Duygularını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da duyuran Messi, "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve ayrıca bize inananlara çok teşekkür ederim" diye yazdı.

Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki...
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Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

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