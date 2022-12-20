Arjantinli süperstar Messi, Dünya Kupası'nı göğe yükselttiği fotoğrafla tarihe geçti! Fotoğrafına 58 milyondan fazla beğeni geldi - Son Dakika
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Arjantinli süperstar Messi, Dünya Kupası'nı göğe yükselttiği fotoğrafla tarihe geçti! Fotoğrafına 58 milyondan fazla beğeni geldi

20.12.2022 14:53

Dünya Kupasında mutlu sona ulaşan Arjantin'in yıldızı Messi, kazanılan şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından Dünya Kupası'nı göğe yükselttiği pozunu paylaştı. Instagram'ın gelmiş geçmiş en çok beğeni alan paylaşımı olan yumurta görselini geçen Messi'nin paylaşımı, 58 milyondan fazla beğeniye ulaştı.

Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin sosyal medyada kupayla paylaştığı fotoğraf, Instagram'ın bugüne kadar en çok beğeni alma rekorunu elinde bulunduran yumurta gönderisini geride bırakarak tarihe geçti. Messi'nin bu paylaşımı Instagram tarihinin en çok beğeni alan paylaşım oldu.

YUMURTANIN REKORUNU ELİNDEN ALDI

Arjantinliler 36 yıl sonra yeniden ulaştığı zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, takım kaptanı Lionel Messi'den maç sonunda bir paylaşım geldi. Dünya Kupası ile olan fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcunun gönderisi adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Arjantinli yıldızın paylaşımı kısa süre içerisinde 58 milyondan fazla beğeni aldı. Instagram'ın gelmiş geçmiş en çok beğeni alan paylaşımıyla yarışan yıldız oyuncunun rakibi ise bir yumurtaydı. Kısa süre içerisinde yumurtayı da geçen Messi, yeni bir rekora daha imza attı.

MESSİ INSTAGRAM TARİHİNE DE GEÇTİ

Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile paylaştığı Instagram gönderisi 58 milyondan fazla beğeniye ulaştı ve bu rakam giderek artmaya da devam ediyor. Öte yandan Messi, Dünya Kupası zaferiyle Instagram'da 400 milyon takipçiye de ulaşmayı başardı.

Messi rekorlara doymuyor! Ronaldo'nun ardından yumurtayı da geçti
Messi'nin 58 milyondan fazla beğeni alan paylaşımı

2019 DAN BERİ KİMSE GEÇEMEDİ

2019'un başlarında world_record_egg isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir yumurta fotoğrafı Instagram'ın en çok beğeni alan görseliydi. Messi'nin şampiyonluk görseli yumurtayı geçmeyi başardı ve bu rekor da artık Arjantinli yıldıza ait oldu.

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