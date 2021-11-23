Dünya Petank Şampiyonası sona erdi

İspanya'da düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılah açıklamada, Santa Susanna'da düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil ettiği belirtildi.

Turnuvada milli sporcu İbrahim Arslantaş'ın daha bronz madalya kazandığı aktarılarak, "47 ülkeden 160 sporcunun yarıştığı takım müsabakalarında ülkemizi Selim Dedemoğlu, Muhlis Kevek ve Halil Ardıçlık temsil etti. 5 tur yapılan maçların ardından millilerimiz Almanya ve Fas'ı yenerek ilk 16 arasına girmeyi başardı. Madalya alan sporcumuz İbrahim Arslantaş'ı ve tüm takımımızı tebrik ediyoruz." denildi.