Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor - Son Dakika
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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor

28.05.2022 11:11
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor

Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin ilk ayağı Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Plajında bugün başlıyor.

Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin ilk ayağı Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Plajında bugün başlıyor.

17 ülkeden 75 sporcunun katılacağı ve iki gün sürecek olan Dünya Plaj Güreşi'nin birinci ayağı kadınlarda 50 kg, 60 kg, 70 kg ve +70 kg'de, erkeklerde ise 70 kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg yapılacak olan grup müsabakaları ile başlayacak.

2017 ve 2018'de Dünya Plaj Güreşi Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Ortaca, pandemi sürecinin ardından yeniden büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW), Türkiye Güreş Federasyonu ve Ortaca Belediyesi tarafından 28-29 Mayıs'ta Ortaca Sarıgerme Plajında düzenlenecek uluslararası şampiyona öncesi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, UWW Başkanı Nenad Lalovic veUWW teknik kurul üyesi Pedro Silva'nın katılımı ile toplantı düzenlendi.

Başkan Uzundemir, toplantıda yaptığı açıklamada; "Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda belediyemize tahsisi gerçekleşen, ilçemize kazandırdığımız Sarıgerme Tesisinde bu organizasyonu yapmak onur ve gurur verici. Ülkemizden ve dünyamızın farklı bölgelerinden ilçemize gelen 75 sporcumuza, sporcularımızı hazırlayan değerli antrenörlerine, güreş federasyonuna ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür eder tüm sporculara başarılar dilerim." dedi. - MUĞLA

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor
Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor

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Kaynak: İHA

Sarıgerme, Ortaca, Güreş, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası yeniden Muğla'da başlıyor - Son Dakika
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