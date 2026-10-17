Dünya Tenis Konferansı 2027'de İstanbul'da yapılacak, TTF ev sahipliği üstlenecek

2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

TTF'den yapılan açıklamaya göre 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulu, 4- 6 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen ve TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in de katıldığı 2026 Dünya Tenis Konferansı ve Genel Kurulunda dünya tenisinin geleceğine yönelik stratejik konular, uluslararası işbirlikleri ve sporun gelişimine ilişkin öncelikler ele alındı.

Şafak Müderrisgil, 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulunun İstanbul'da yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası tenis organizasyonlarındaki deneyimini bu kez dünya tenisinin yönetim düzeyindeki önemli buluşmalarından birine taşıyacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulu, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koyarken Türk tenisinin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasına ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak."