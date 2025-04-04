Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 11. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 11. Yılında Anıldı

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 11. Yılında Anıldı

Dünya ve Olimpiyat Güreş Şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 11. yılında memleketi Adana'da düzenlenen törenle anıldı. Törende Atlı'nın başarıları anlatılırken, Kozan Belediye Başkanı, onun adını taşıyan bir müze ve er meydanı yapacaklarını duyurdu.

04.04.2025 13:01  Güncelleme: 13:05
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Dünya ve Olimpiyat Güreş Şampiyonu Türkiye Gazetesi yazarı İsmet Atlı, vefatının 11. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın sanat, spor ve basın camiasındaki başarılarının anlatıldığı törende Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İsmet Atlı adına müze ve er meydanı yapılacağını kaydetti.

Kozan ilçesinde 1931 yılında doğan İsmet Atlı, 29 yaşındayken 1960 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Şampiyonası'nda İranlı yenilmez denilen rakibini yenerek şampiyon oldu. Spordaki başarılarının yanı sıra Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapması ve şiirleri ile de ön plana çıkan Atlı vefatının 11. yılında Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, ailenin yakınları, güreşçiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan törende Atlı'nın başarılı çalışmaları spor temsilcileri tarafından katılımcılara aktarıldı.

İsmet Atlı'nın gelecek nesillere örnek hayatını genç sporculara aktardıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, sporcuların desteklenmesi noktasında bakanlık olarak tüm imkanların gençler için seferber edildiğini söyledi.

Aile büyükleri olarak İsmet Atlı'nın ülke ve Adana adına sanat, spor, basın hayatındaki başarılarının örnek olduğunu ifade eden Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı "Bugün aynı zamanda Milliyetçi kimliği ile bilinen aile büyüğümüz İsmet Atlı'nın yanı sıra Merhum Alparslan Türkeş'in'de vefatının sene-i devriyesi. İki devlet millet sevdalısı büyüğümüzü yad ediyoruz. Ayrıca İlçemizde spor ve sporcuların desteklenmesi adına bir çok çalışmada öncülük yapıyoruz. Kozan Spor'umuz bir üst lige çıkma başarısı elde ederken güreş ve boks alanında sporcularımıza pozitif ayrımcılık yaparak yeni şampiyonlarımızın önünü açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk parkında gerçekleşecek olan yeni projemiz ile İsmet Atlı Müzesi'ni de ilçemize en kısa sürede kazandıracağız" dedi.

Konuşmaların ardından İsmet Atlı'nın kabrinde dua edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 11. Yılında Anıldı - Son Dakika

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