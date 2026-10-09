Dünyaca ünlü kulüp Everton, ikinci kez satışa çıkarıldı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü kulüp Everton, ikinci kez satışa çıkarıldı

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Dünyaca ünlü kulüp Everton, ikinci kez satışa çıkarıldı
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Premier Lig ekibi Everton kulübünün sahibi konumunda olan Friedkin Group, kulüpteki kontrol hisse paylarını satacağını açıkladı. Friedkin Group, kulübü iki yıldan kısa bir süre önce devralmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Everton’da yeniden mülkiyet değişimi rüzgarları esiyor. Kulübü iki yıldan kısa bir süre önce devralan The Friedkin Group (TFG), hisse satışı dahil olmak üzere kulübe yönelik yeni yatırım ve devir seçeneklerini masaya yatırdığını resmi olarak duyurdu.

MALİ İSTİKRAR SAĞLANDI, SIRA YENİ DÖNEMDE

Dan Friedkin başkanlığındaki grup, 2024 yılında Farhad Moshiri’ye ait %99,5’lik hisseyi yaklaşık 400 milyon sterlinlik bir bedelle devralmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, devralma sürecinde kulübün saha içi ve saha dışı ciddi mali krizlerle boğuştuğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübün geleceğini güvence altına almak, istikrarı sağlamak ve taraftarlarımızın sabırsızlıkla beklediği yeni stadyum projesini tamamlamak öncelikli hedefimizdi. Bu sağlam temel artık güvenli bir şekilde inşa edildiğine göre, Everton için bir sonraki dönemi değerlendirme zamanı geldi. The Friedkin Group, kontrol hisselerinin satılması da dahil olmak üzere yeni yatırım opsiyonlarını araştırmaktadır."

TRANSFER KARARLARI VE YÖNETİM KOPUKLUĞU TEPKİ ÇEKTİ

Friedkin yönetiminin bu kararının arkasında, son transfer döneminde alınan kararlar nedeniyle taraftarla aranın açılmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Oyuncu Satışları Tartışma Yarattı: Genç yetenek Harrison Armstrong için Nottingham Forest'tan gelen 40 milyon sterlinlik teklifin kabul edilmesi taraftarların büyük tepkisine yol açmış ve transfer son anda iptal edilmişti. Ancak hemen ardından Beto'nun Fiorentina'ya satılması ve Iliman Ndiaye'nin 65 milyon sterline Manchester City'ye gönderilmesi kadro derinliğini zayıflattı.

Moyes ile İletişimsizlik: Ocak 2025'te yeniden takımın başına geçen teknik direktör David Moyes'un, göreve geldiğinden beri Dan Friedkin ile tek bir kez bile görüşmediğini açıklaması yönetim krizini gözler önüne serdi. Houston'da ikamet eden Friedkin'in uzun süredir Everton maçlarına gelmemesi ve kulübü profesyoneller üzerinden yönetmesi eleştiri konusu olmuştu.

YENİ ALICI İÇİN ÖZEL ŞART

TFG, kulüpten ayrılmaya açık olsa da süreci aceleye getirmeyeceğini ilan etti. Yapılan bilgilendirmede, Everton'ı daha ileriye taşıyacağına ve kulüp mirasına sahip çıkacağına kesin olarak inanılan "doğru yöneticiler" bulunana kadar görüşmelerin titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

EvertonFutbolSporSon Dakika

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