Dünyaca ünlü topçu Firmino, Süper Lig'e geliyor

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarını mest eden Galatasaray, aynı politikasını önümüzdeki sezon da sürdürecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.

GALATASARAY'IN İLGİSİNDEN MEMNUN

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Firmino, Galatasaray'ın ilgisinden memnun. Pek çok teklif alan 31 yaşındaki futbolcunun borservisinin olmaması kulüplerin iştahını kabarttı.

MAAŞI YÜKSEK

Brezilyalı forvetin ücreti Galatasaray'a göre yüksek kalıyor. Ancak Cim-Bom, önümüzdeki sezon ayrılacak futbolcularla birlikte açılacak boşlukları nokta atışı isimlerle tamamlamak istiyor.

KLOPP DA TUTAMADI

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Firmino'nu takımda tutma konusunda başarılı olamadıklarını söylemişti. Brezilyalı futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 karşılaşmada 9 gol atıp 4 asist üretti.