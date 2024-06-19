Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Geniş Video İzle

EURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle herkesi büyüleyen milli futbolcumuz Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu İspanyol basını tarafından iddia edildi. Real Madrid'in Arda Güler'i kiralık gönderme planı yaptığı ve bu konuda Real Sociedad'ın teklifine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

19.06.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler tüm dünyada manşetleri süslerken İspanyol basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

REAL'DEN AYRILABİLİR

Dün oynanan ve A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta olağanüstü bir gol atarak ağızları açık bırakan Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu ifade edildi.

YEŞİL IŞIĞI YAKTILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu...

Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler\'in yeni adresi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Sociedad, Real Madrid, Arda Güler, Fırtına, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mert tr: Ben dün maça baktim inaninki o şuttan başka bişey yapmadi. şu anda son 15-20 dakikalik oyuncu. 14 6 Yanıtla
  • Muzaffer Yağmahan: O golden sonra mumkun degil. Bos haber. Gundem olmak icin. 7 5 Yanıtla

22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
21:15 Marmaray’da tekme ve yumruklar havada uçuştu Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu
18:48 Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu
14:26 Sinan Ateş’in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz Sinan Ateş'in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz?
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
21:04 Sürprize izin vermediler Almanya, Macaristan’ı da rahat geçti Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
19:46 Komşuda yangın paniği Alevler başkenti tehdit ediyor Komşuda yangın paniği! Alevler başkenti tehdit ediyor
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
16:44 Erdoğan’la görüşmesi İYİ Parti’yi karıştırmıştı Dervişoğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti Erdoğan'la görüşmesi İYİ Parti'yi karıştırmıştı! Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
16:29 Batman’da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 23:16:50. #1.11#
SON DAKİKA: Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement