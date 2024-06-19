Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler\'in yeni adresi

Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor! Batshuayi Aslan oluyor

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler tüm dünyada manşetleri süslerken İspanyol basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

REAL'DEN AYRILABİLİR

Dün oynanan ve A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta olağanüstü bir gol atarak ağızları açık bırakan Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu ifade edildi.

YEŞİL IŞIĞI YAKTILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu...