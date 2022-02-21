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Düzce Judodan 10 madalya - Son Dakika

Düzce Judodan 10 madalya

21.02.2022 14:13
Düzce Judodan 10 madalya

Çankırı'da düzenlenen okul sporları Judo yıldızlar kız-erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.

Çankırı'da düzenlenen okul sporları Judo yıldızlar kız-erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.

Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda hafta sonu düzenlenen müsabakalara; Çankırı, Sinop, Kocaeli, Amasya, Bartın, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden toplam 107 sporcu katıldı.

Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız- Erkek) Grup Müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde katılan sporcular 10 madalya kazanarak finallere katılmaya hak kazandılar.

Turnuvada; Rutkay Çil 34 kg, Utku Özöyüdücü 46 kg, Abdülbaki Çam 60 kg, Ayşe Naz Tosun 44 kg, Sabiha Ece Okuyucu 52 kg, Ecrin Kamaş 57 kg, Yaren Sala +63 kg birinci olurlarken, Neris Öztürk 36 kg, İnci Ürer 40 kg ikinci olurlarken ve Özlem Şebnem Sezen 48 kg üçüncü oldu.

Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız- Erkek) Final müsabakaları 19-20 Mart 2022 tarihinde Yozgat'ta düzenlenecek. - DÜZCE

Düzce Judodan 10 madalya
Düzce Judodan 10 madalya
Düzce Judodan 10 madalya

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Hasan Fehmi, Çankırı, Düzce, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce Judodan 10 madalya - Son Dakika Spor


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