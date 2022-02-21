Düzce Judodan 10 madalya

Çankırı'da düzenlenen okul sporları Judo yıldızlar kız-erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.
Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda hafta sonu düzenlenen müsabakalara; Çankırı, Sinop, Kocaeli, Amasya, Bartın, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden toplam 107 sporcu katıldı.
Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız- Erkek) Grup Müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde katılan sporcular 10 madalya kazanarak finallere katılmaya hak kazandılar.
Turnuvada; Rutkay Çil 34 kg, Utku Özöyüdücü 46 kg, Abdülbaki Çam 60 kg, Ayşe Naz Tosun 44 kg, Sabiha Ece Okuyucu 52 kg, Ecrin Kamaş 57 kg, Yaren Sala +63 kg birinci olurlarken, Neris Öztürk 36 kg, İnci Ürer 40 kg ikinci olurlarken ve Özlem Şebnem Sezen 48 kg üçüncü oldu.
Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız- Erkek) Final müsabakaları 19-20 Mart 2022 tarihinde Yozgat'ta düzenlenecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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