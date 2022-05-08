Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi - Son Dakika
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Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi

08.05.2022 23:50

Voleybolcu Ebrar Karakurt, İmge'den ayrıldıktan sonra oyuncu İrem Tuncer'le yeni bir aşka yelken açtı. Karakurt'un Tuncer'le olan aşkının yer aldığı haber ve fotoğrafı "Bu normal mi?" diyerek eleştiren bir kadın ise sosyal medyada eleştirildi.

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaşımları ve aşk hayatı tartışma yaratmaya devam ediyor. Önceki sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf büyük eleştiri alan Karakurt, İmge'den ayrıldıktan sonra bu sefer de oyuncu İrem Tuncer'le yeni bir aşka yelken açtı.

Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi

PAYLAŞIMLARLA DUYURDULAR

Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu. Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" notuyla paylaştı. İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise "Güneşim" notunu düştü.

Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi

"BİR BAYANIN BİR BAYANA AŞIK OLMASI NORMAL Mİ?"

Ebrar Karakurt ile İrem arasındaki aşkı doğal karşılayanlar kadar tepki gösterenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, konu hakkında "Bakın bu haberi normalmiş gibi veriyorlar. Bir bayanın bir bayana aşık olması normal mi?" deyince sosyal medyada kıyamet koptu.

Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi

PAYLAŞIMI LİNÇ EDİLDİ

Sosyal medya kullanıcısının bu yorumuna kısa süre içerisinde çok sayıda karşıt yorum geldi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, ilişkiye destek vererek, kadın kullanıcıyı eleştirdi.

İşte o paylaşımlar:

Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi
Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi
Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi
Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi
Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili 'Bu normal mi?' diye eleştiride bulunan kadın, sosyal medyada linç edildi
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Ebrar Karakurt, İrem Tuncer, Medya, Baraj, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi - Son Dakika


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