Ebrar Karakurt: İstanbul'da Oynamak Mükemmel

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İstanbul seyircisinin önünde oynamanın mükemmel his olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'nin 2. haftasının 2. maçında Kanada'yı 3-0 yendi ve 6'da 6 yaptı. Müsabakanın ardından milli voleybolcular Meliha Diken ile Ebrar Karakurt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul seyircisinin önünde oynamanın mükemmel bir his olduğunu ifade eden Ebrar Karakurt, "Yanılmıyorsam VNL seyirci rekoru kırıldı. Seyirci arkamızda itici bir güç oluyor. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızı maçlarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da oynamanın kendileri için özel olduğunu aktaran Meliha Diken ise, "Normalde milli takım maçlarımızı Ankara'da oynardık. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynanıyor. Böyle bir atmosferi görmek bizi de çok sevindiriyor. Umarım bir sonraki günlerde daha da fazla insan gelebilir. Bizim için özel ve değerli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL