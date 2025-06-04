Ece Asude Ediz Altın Madalya Kazandı

SUBÜ öğrencisi Ece Asude Ediz, TÜSF tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Boks Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencisi Ece Asude Ediz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ediz, 57 Kilo Kategorisi'nde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. 48 üniversiteden 206 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından takdim edildi. - SAKARYA