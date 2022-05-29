Ecem Şahin Muratpaşa'da - Son Dakika
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Ecem Şahin Muratpaşa'da

29.05.2022 10:56
Ecem Şahin Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 8'inci dış transferine imza attırdı.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 8'inci dış transferine imza attırdı. Geçen sezon Slovakya liginde VKP Bratislava forması giyen orta oyuncu Ecem Şahin, Muratpaşa'nın Sultanlarıyla sözleşme imzaladı.

Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Liginde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, transfere devam ediyor. Hafta içi Kolombiyalı milli oyuncu Ivonne Montano'yla anlaşan Muratpaşa, 30 yaşındaki deneyimli oyuncu Ecem Şahin'le de sözleşme imzaladı. Geçen sezon Slovakya'nın köklü kulüplerinden VKP Bratislava forması giyen orta oyuncu Şahin, kariyerinde Sivrihisar, Büyükçekmece Belediyespor, Rota Koleji, Bolu Belediyespor ve İdmanocağı formaları giydi.

Muratpaşa'nın Sultanları bu transferle 'orta' mevkideki oyuncu sayısını üçledi. Bu mevkide geçen yıl da Muratpaşa forması giyen Nur Sena Kasap'la sözleşme uzatan Muratpaşa, Buse Serbest'i de renklerine kazandırmıştı. Muratpaşa, bu mevki için dördüncü oyuncu arayışını sürdürüyor. - ANTALYA

Ecem Şahin Muratpaşa'da
Ecem Şahin Muratpaşa'da
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Kaynak: İHA

Bratislava, Muratpaşa, Slovakya, voleybol, Spor, Son Dakika

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