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Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

13.11.2021 15:08
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Recep Karakoç, Tuncay SevimYEŞİLYURT: Burcu, Strumilo, Bilge, Ceren, Ezgi, Kelsey, Pınar (L), Nilsu, Neslişah, Eda, Tuana.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Merve, Thompson, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Beyza.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Recep Karakoç, Tuncay SevimYEŞİLYURT: Burcu, Strumilo, Bilge, Ceren, Ezgi, Kelsey, Pınar (L), Nilsu, Neslişah, Eda, Tuana.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Merve, Thompson, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Beyza.SETLER: 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)SÜRE: 77 dakika (23,29,25)

Misli.com Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt deplasmanında 3-0'la galibiyete ulaştı.


- İstanbul
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Recep Karakoç, Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika Spor


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