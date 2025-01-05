Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo\'yu 3-0 yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu setlerde 3-0 mağlup etti.

05.01.2025 20:08
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Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda karşılaştığı Aras Kargo'yu 25-23, 25-23 ve 25-12'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: İzmir Atatürk

Aras Kargo: Mısra, Selen, Merve, Klimets, Diaris, Hazal Selin, Simay (L), Tuana, Elif

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Beyza, Simge (L), Boden, Naz, Nicoletti, Jack- Kısal, Gray, Aybüke (L)

Setler: 0-3 (23-25, 23-25, 12-25)

Süre: 95 dakika (27, 36, 22) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vodafone, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 yendi - Son Dakika

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