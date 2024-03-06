Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan maçta Sarıyer Belediyespor'u 25-27, 18-25, 23-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 81 dakika sürdü.

06.03.2024 16:03
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Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, Uğur Ateş

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Simay Kurt, İşil Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Yasemin Yıldırım, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Setler: 25-27, 18-25, 23-25

Süre: 81 dakika (31, 23, 27)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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