Eczacıbaşı Dynavit'e Duygusal Veda

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, sezona, sporcularına ve Ayazağa Spor Salonu'na veda etti.

Eczacıbaşı Dynavit, yoğun geçen sezonun ardından Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Ayazağa Spor Salonu'nda sezona ve takımdan ayrılan sporcular ve teknik ekibe veda etti. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Geçtiğimiz pazar günü, Galatasaray'a karşı oynadığımız maç sonunda sizlerin gözlerinizdeki o yaşları gördüm. O gözyaşları, sizin arkadaşlığınız kadar değerliydi. Bazılarınız burada üç yıl, bazılarınız iki yıl ve bazılarınız da çok uzun yıllar geçirdi. Hepiniz bizim için çok özelsiniz. En nihayetinde bu sizin seçiminiz; kimi başka kulüplerde oynayacak, kimi başka rollere bürünecek. Bu bir profesyonellik meselesi.

Fakat sizlerden bir ricam olacak. Ben bu işi çeyrek asırdan fazladır yapıyorum ve hala bazı ayrılıkları anlayamıyorum. Benim için en önemli şey, değerler. Hep birlikte taşıdığımız, çevremize aktarmaya çalıştığımız o değerler. İşte bu yüzden, kadın voleyboluna ve takımlarımıza verdiğimiz destek devam ediyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz, kız çocukları yalnızca Türkiye'de değil, her yerde güçlü savaşçılardır; yarışır, mücadele eder ve iyi insanlar olurlar. Sizinle bir seçim yaptık; bu değerleri taşıyıp yaymak. Şimdi bizden ayrılırken bu değerleri yanınızda götürmenizi, onları yaymaya devam etmenizi istiyoruz.

Kapımız size her zaman açık olacak. Sizi sadece biz seçmedik, binlerce aday içinden siz seçilmiş insanlardınız. Zekanızla, takım ruhunuzla, mücadele gücünüzle. Lütfen genç kızlara örnek olmaya devam edin çünkü dünya size ihtiyaç duyuyor. Bugün gerçekten çok üzgünüm. Çoğunuzu yakından tanıma fırsatım olduğu için de çok memnunum. Çünkü biliyorum ki artık sizler bu değerleri dünyaya yayacaksınız. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tijana Boskovic: "Bu kulüp, hayatımın unutulmaz bir parçası olarak kalacak"

Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden takımın efsane oyuncularından Tijana Boskovic, "Hislerimi kelimelere dökmek benim için gerçekten çok zor. Bugünü uzun zamandır düşünüyorum ve bu anın, sahada oynadığım her maçtan daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon, burada geçirdiğim en zorlu sezonlardan biriydi. Aynı zamanda çok güzeldi çünkü takım arkadaşlarımla birlikte pek çok değerli anı yaşadık. Bu da bizi daha güçlü ve bu sezonu diğerlerinden farklı kıldı. Elbette istediğimiz sonucu alamadık ama hepimizin elinden gelenin en iyisini ortaya koyduğuna eminim. Bu kulüpteki hikayem 2015 yılında, daha 18 yaşında genç bir kızken başladı. Geçen her yıl boyunca elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bugün burada bana hazırladığınız bu harika organizasyon için yürekten teşekkür ederim. Babam bugün burada benimle ve ailem, yıllar boyunca benim için hiç endişelenmedi çünkü burada iyi ellerde, güzel kalpli insanlarla olduğumu biliyorlardı. Burası benim ikinci evim, sizler ise ikinci ailem oldunuz. Bana gösterdiğiniz iyilik, saygı ve sevgi için minnettarım. Beni daha iyi bir insan yaptınız. Bu formanın altında da her zaman aynı sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı göstermeye çalıştım. Bu sadece bir spor kariyeri değil, benim için hayatımın en değerli tecrübelerinden biriydi. Sayısız insanla tanıştım, birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Eczacıbaşı, kalbimde her zaman çok özel bir yerde olacak. Kimse bunu benden alamaz. Bu kulüp, hayatımın unutulmaz bir parçası olarak kalacak. Her şey için sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu.

Hande Baladın: "Hiçbir zaman veda eden taraf olacağımı düşünmemiştim"

Uzun yıllar Eczacıbaşı forması giyen ve kulübün simge isimlerinden biri haline gelen Hande Baladın, kulübe veda ederken bir konuşma gerçekleştirdi. 2010 yılında altyapıya adım atan ve yıllar boyunca takımın önemli bir parçası olan Baladın, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hiçbir zaman sahanın veda eden tarafında olacağımı düşünmemiştim. 2010 yılında bu kapıdan içeri adım attım ve o günden bu yana hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Yanımda olan dostluklar, ömür boyu sürecek kadar kıymetliydi. Bu kulüpte emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Emeklerinizin üzerimdeki yeri çok büyük. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm antrenörlere ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel anılar yaşattığınız için minnettarım. Hepinizin yeri kalbimde her zaman ayrı olacak. Sizleri çok seviyorum."

Naz Aydemir Akyol: "Kalbim her zaman turuncu kalacak"

Tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir Akyol da turuncu-beyazlı takıma şu cümlelerle veda etti:

"Vedalar her zaman çok zordur. Daha önce birçok kulüpte bulundum ve vedaların insana neler hissettirdiğini iyi bilirim. Ama bir vedayı bu kadar güzel şekilde yapmak her zaman çok özeldir, çok kıymetlidir. Bu sezon boyunca hepimiz elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık, bunun farkındayım. Elbette daha fazlasını başarmayı isterdim, ama bu duygular kalbimde hep yaşayacak. Bu kulüp her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Umuyorum ki Eczacıbaşı gelecekte de çok başarılı olur, tıpkı Tijana gibi, Elif gibi nice genç kızları yetiştirmeye devam eder. Kariyerime burada başladığımda, formamız mavi-beyazdı. Turuncu benim en sevdiğim renkti ve küçük bir kız olarak kendi kendime 'Herhalde formanın rengini benim için değiştirdiler' diye düşünmüştüm. Bu yüzden kalbim her zaman turuncuydu ve her zaman da turuncu kalacak."

Beyza Arıcı'dan veda mesajı: "Bu forma her zaman kalbimde olacak"

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde geçirdiği 8 yılın ardından veda eden Beyza Arıcı, duygusal bir mesajla Eczacıbaşı ailesine teşekkür etti. 21-22 yaşlarında adım attığı kulüpte geçirdiği yılları anan Arıcı, "Dile kolay 8 yıl, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden içeri girdiğimde 21-22 yaşlarındaydım. Vedalar her zaman çok zor. Bu yıllar boyunca kulüpte, sahanın içerisinde çok şey yaşadım. Formayı birlikte terlettiğim arkadaşlarıma ve bu kulüpte emeği olan herkese çok teşekkür ederim. O kadar içten kucaklandım ki burada, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazandım. Gitmeye hazırdım fakat o gün geldiğinde ne kadar zor olduğunu anladım. Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Siz bize her şeyi verdiniz, biz de size elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. İkinci bir ailem oldunuz ve bu formayı her zaman gururla taşıdım. Her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Jovana Stevanovic: "Eczacıbaşı her zaman kalbimde olacak"

Eczacıbaşı Dynavit formasını iki sezon boyunca başarıyla terleten Jovana Stevanovic de, "Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Geçirdiğim bu iki sezonda, harika anılar biriktirdim ve ömür boyu sürecek dostluklar edindim. Birlikte geçirdiğimiz bu zaman boyunca bana değer katan tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Bu kulüp, daima kalbimde özel bir yere sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Alexa Gray: "Sizlerle geçirdiğim zaman bana bir yuva hissini yeniden yaşattı"

Kanadalı voleybolcu Alexa Gray, Eczacıbaşı Dynavit'te geçirdiği yılların kendisine tecrübe kattığından bahsederek, "Burada sadece iki sezon geçirmiş olsam da sizleri ailem gibi hissettim ve ömür boyu sürecek dostluklar biriktirdim. 9 yıldır evimden uzaktayım ve bu süreçte sizlerle geçirdiğim zaman, bana bir yuva hissini yeniden yaşattı. Kızlar, sizlere minnettarım. Her gün sevdiğim insanlarla, bir amaç uğruna çabalamak gerçekten buna değerdi. Bu iki sezonda pozitif kalmaya odaklandım ve bu yolda bana destek olan tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe gönülden teşekkür ederim" dedi.

Simge Aköz: "Bu takımın her bireyi, ömrüm boyunca kalbimde çok özel bir yere sahip olacak"

Eczacıbaşı Dynavit'in uzun yıllardır formasını giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Simge Aköz, son olarak duygularını şu şekilde aktardı:

"Bugün, uzun yıllardır omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma veda ediyorum. Özellikle son iki sezonda yaşadığımız anılar, bizi her geçen gün birbirimize daha çok yakınlaştırdı. Uzun süredir bu kulübün bir parçası olarak birçok vedaya tanıklık ettim. Ama bu sezonun benim için bu kadar kıymetli olmasının sebebi, bize sadece mücadele değil, aynı zamanda çok değerli hayat tecrübeleri de katmış olması. Sezon ilerledikçe ve yolculuğun sonunda, bu takımda gerçekten birbirini kazanan kadınlar olduğunu gördüm. Birbirine sahip çıkan, iletişim kuran, her koşulda destekleyen kadınlar.. Bu takımın her bireyi, ömrüm boyunca kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Kulübümüzün tüm üyelerine, bizlere duyduğunuz sonsuz güven için teşekkür ederim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Eczacıbaşı ismini hepimiz büyük bir gururla taşıdık. Ben bu kulüpteki yolculuğuma devam ediyorum ama eminim ki burası, hepimiz için her zaman çok özel bir yer olarak kalacak. Veda eden arkadaşlarımın da Eczacıbaşı'nı her zaman kalplerinde taşıyacaklarına inanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Her birine bir takım kaptanı olarak, bir arkadaş olarak yürekten teşekkür ediyorum. Tijana'yla uzun zamandır bu sorumluluğu birlikte taşıdık. Ona ve ayrılan tüm takım arkadaşlarıma kariyerlerinin geri kalanında en güzelini diliyorum." - İSTANBUL