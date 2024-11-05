Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi\'nde İlk Maçına Çıkıyor

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Eczacıbaşı Dynavit, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Sırbistan'ın Tent Obrenovac takımıyla karşı karşıya gelecek.

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Sırbistan'ın Tent Obrenovac takımıyla karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Şampiyonlar Ligi, bizi çok motive eden ve çok alışkın olduğumuz bir turnuva. Formatı gereği her sayının ve her setin grup aşamasında çok önemli olduğunu biliyoruz. Kupayı kazanmak için bu bilinçle sahaya çıkarak elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi.

Turuncu-beyazlı takımın İtalyan Pasör Çaprazı Anna Nicoletti de, "Şampiyonlar Ligi'ne başlamak için heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzde çok zorlu bir ay var ama tüm bu maçlarla oyunumuzu her geçen gün geliştirebileceğimizi düşünüyorum. İlk tura mümkün olan en iyi şekilde başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit - Tent Obrenovac karşılaşması, yarın saat 17.00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL