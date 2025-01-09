Eczacıbaşı Dynavit Sırbistan\'da Galip

Spor

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 21-25, 25-10, 25-16 ve 25-22'lik skorlarla 3-1 mağlup ederek Sırbistan'dan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Sportsko Kultruni Center

Hakemler: Vojciech Maroszek, Illaria Vagni

Tent Obrenovac: Stanojevic, Rankovic, Mijatovic, Cıkuvic, Terrell, Sajic, Gocanin (L), Krickovic, Popovic

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Stevanovic, Naz, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Elif, Aybüke

Setler: 25-21, 10-25, 16-25, 22-25

Süre: 91 dakika (24,19,23,25) - İSTANBUL