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Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte maçı için yola çıktı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte maçı için yola çıktı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda Budapeşte'ye konuk olacak. Başantrenör Ferhat Akbaş ve genç libero Aybüke Özel, önemli maçlar öncesi hedeflerini açıkladı.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte maçı için yola çıktı
09.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:19
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte maçı için yola çıktı.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda Budapeşte'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son iki maçındayız. Her setin, her sayının önemlinin yüksek olduğu maçlara çıkacağız. Önce Macaristan deplasmanı, sonrasında ise evimizde Scandicci. Macaristan'daki salon atmosferinin zorlu olacağını biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir galibiyet ile evimize dönmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan genç libero Aybüke Özel de, "Gruptaki son iki maçımıza giriyoruz. İlerleyen turlar için her sayı çok önemli. Bunun bilinci ile sahada olacağız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisi yaparak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ferhat Akbaş, Macaristan, Spor, Güncel, Son Dakika

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