Üye Girişi
Edin Visca'dan bir ilk! Üst üste 3 maçta gol atmayı başardı. - Son Dakika

Edin Visca'dan bir ilk! Üst üste 3 maçta gol atmayı başardı.

14.02.2022 11:39

İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyete büyük katı sağlayan Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Boşnak yıldız futbolcu, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta gol atmayı başardı. Trabzonspor'a devre arasında transfer olan Visca, son 3 karşılaşmada galibiyete katkısıyla yarım sezonluk maliyetinin büyük kısmını şimdiden karşılamış oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyetin mimarı Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Visca, 2018-19 sezonu ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

Ligde bu sezon şampiyonluğun güçlü adayları Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor'un düellosuna bordo-mavililerin devre arası transferi Edin Visca golleriyle damgasını vurdu. 3 buçuk yılı bulan çabaların sonunda devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Parasını şimdiden çıkaran Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı!

PUCHACZ KRAMPONUNU ÖPTÜ

Maç bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte kolbastı şova katılan ve galibiyetin tadını çıkaran Visca'ya, Puchacz ilginç bir şekilde teşekkür etti. Devre arasında transfer edilen, takıma çabuk adapte olarak kadro şansı bulan Tymoteusz Puchacz, 3 puanın sevinciyle galibiyetin mimarı Visca'nın sağ kramponunu öptü. İkilinin renkli görüntüleri ve Puchacz'ın samimi tavrı taraftarın beğenisini topladı.

Parasını şimdiden çıkaran Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı!

3 YIL ARADAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Cornelius, 67'nci dakikasında Nwakaeme'nin asistlerinde topu sol ayağıyla filelere gönderen Boşnak yıldız, şampiyonluk yarışındaki takımına 3 maçta 9 puan kazandırdı. Trabzonspor'un 23'üncü haftada Galatasaray'a karşı 2-1, 24'üncü hafta müsabakası olan Kasımpaşa'ya karşı 1-0 galip geldiği maçlarda 1'er golü bulunan Visca, Konyaspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Bordo mavili formayla çıktığı 5 maçta 4 gol atan Visca, tüm gollerini son 3 maçta kaydederek Başakşehir'de oynadığı dönem olan 2019 yılından sonra ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Visca, 2018-19 sezonu Ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

Parasını şimdiden çıkaran Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı!

EN FAZLA GOL ATTIĞI İKİNCİ TAKIM

Visca'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 9 golle Kasımpaşa iken, en çok gol attığı ikinci takım ise dün akşam itibarıyla 7 golle Konyaspor oldu. Ayrıca Süper Lig'de oynadığı son üç maçta çektiği altı şutun tamamında isabet sağlayan Visca, Başakşehir'de forma giyerken 2020 yılı ekim ayında oynanan Antalyaspor müsabakasından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında 2 gol birden kaydetti.

VISCA PARASINI ŞİMDİDEN ÇIKARDI

Çıktığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililerin kasasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maç başına 2 milyon 700 bin TL, toplamda ise 8 milyon 100 bin TL aktarıldı. Trabzonspor'la 3 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan ve 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun ikinci yarısı için 750 bin Euro'ya anlaşan Visca, güncel kura göre bu sezon 11 milyon 517 bin TL alacak. Boşnak yıldız, son 3 karşılaşmada galibiyete katkısıyla yarım sezonluk maliyetinin büyük kısmını şimdiden karşıladı.

YORUMLAR
500

İttifak Holding, Trabzonspor, Edin Visca, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Edin Visca'dan bir ilk! Üst üste 3 maçta gol atmayı başardı. - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Edin Visca'dan bir ilk! Üst üste 3 maçta gol atmayı başardı. - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement